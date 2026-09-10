यूक्रेन से लड़ने वाले सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए पुतिन का अजब-गजब कदम, बॉर्डर पर भेजी 600 साल पुराने राजकुमार की हड्डियां

Russia War Latest Update: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच मॉस्को की ऑर्थोडॉक्स चर्च ने एक ऐसा कदम उठाया है जो युद्ध के मैदान में सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए काफी चर्चा में है। मध्ययुगीन रूसी राजकुमार दिमित्री डोंस्कॉय के दाहिने हाथ की हड्डी का एक टुकड़ा अब डोनेट्स्क भेज दिया गया है।