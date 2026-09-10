यूक्रेन जंग खत्म करने को तैयार पुतिन, ट्रंप ने बताई असली रुकावट, त्रिपक्षीय बैठक के दिए संकेत

रूसी समाचार एजेंसी TASS के अनुसार, रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि पुतिन-ट्रंप की फोन बातचीत में अमेरिकी वार्ता टीम के संभावित पुनर्गठन पर भी चर्चा हुई। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस फरवरी से ही अपनी कूटनीतिक मध्यस्थता टीम में बदलाव पर विचार कर रहा है, जिसमें विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और सलाहकार जेरेड कुशनर की भूमिका घटाकर CIA प्रमुख जॉन रैटक्लिफ की जिम्मेदारी बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल है। पेसकोव ने पुतिन और रैटक्लिफ के बीच बैठक रद्द होने की खबरों को भी खारिज करते हुए कहा कि ऐसी कोई बैठक तय ही नहीं हुई थी।