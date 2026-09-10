भोटेकोशी बाढ़ में लापता अपनों की पहचान होगी DNA से! विदेश में रह रहे परिजनों के लिए नेपाल सरकार की नई गाइडलाइन

नेपाल प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि परिवारों से लिया गया यह डेटा पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा और इसका इस्तेमाल केवल लापता व्यक्तियों के शवों की पहचान के लिए ही किया जाएगा, इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए संग्रहीत या इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

गौरतलब है कि पिछले महीने आई इन भीषण बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में नेपाल में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें आम नागरिकों के अलावा नेपाली सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। ऐसे में डीएनए टेस्ट की यह पहल पहचान प्रक्रिया को तेज करने में अहम भूमिका निभा सकती है।