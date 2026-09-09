बांग्लादेश लौटते ही शेख हसीना का क्या होगा? रहमान सरकार के ताजा बयान ने बढ़ाई चिंता, अब भारत के सामने भी नई चुनौती

बांग्लादेश के पूर्व अंतरिम सरकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने भी हसीना की संभावित वापसी को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर भारत सरकार उन्हें किसी सीमा मार्ग से बांग्लादेश जाने देती है और वहां उनकी हत्या या फांसी होती है, तो भारत में राजनीतिक विवाद खड़ा हो सकता है।