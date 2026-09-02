‘हर रात मार रहे हैं हमारे लोगों को’, भारत में रहकर शेख हसीना ने चेताया- दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा बांग्लादेश

उन्होंने कहा कि जब तक मैं सत्ता में भी थी। तब तक हमारे दुनिया के सभी देशों के साथ अच्छे संबंध थे। उन्होंने अपने पिता बंगबंधु शेख मुजीबर उर रहमान को याद करते हुए कहा कि उनका मानना था, दुनिया के सभी मुल्कों के साथ दोस्ती, किसी से दुश्मनी नहीं। उन्होंने कहा कि हमने हर देश के साथ अच्छे संबंध रखे और हमारा ध्यान बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, गरीबी उन्मूलन, युवाओं के लिए नौकरियां, आधुनिक विज्ञान, कंप्यूटर, प्रौद्योगिकी के अवसरों पर था ताकि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद को बना सकें। मैं जानती थी कि अगर मैं निजी क्षेत्र को महत्व नहीं दूंगी तो नौकरियां नहीं बनेंगी। अगर गांवों में मेरे लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी तो औद्योगीकरण नहीं होगा। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, लेकिन मैं औद्योगीकरण भी चाहती थी।