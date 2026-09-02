US strikes on Iran: अमेरिका की ईरान पर बड़ी स्ट्राइक, अब तेहरान की खुली धमकी- ‘अमेरिका को देंगे ऐसा सबक, याद रखेगा जमाना’

US Iran Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है। अमेरिकी सेना ने ईरानी सैन्य ठिकानों और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जुड़े कई ठिकानों पर हमले पूरे करने का दावा किया है। इसके जवाब में ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा करते हुए अमेरिका को गंभीर चेतावनी दी है। सबसे ज्यादा चिंता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर है, जहां किसी भी नए सैन्य टकराव का असर वैश्विक शिपिंग और तेल आपूर्ति पर पड़ सकता है।