वेनेजुएला के 65 अरब बैरल क्रूड पर अमेरिका का का कब्जा, चीन और रूस से सीधा मुकाबला

उस कंपनी का करीबी संबंध वेनेजुएला के व्यवसायी अलेहान्द्रो बेटांकुर्त से है, जिसे अधिकारियों ने देश का सबसे बड़ा निजी तेल ऑपरेटर बताया है और उन कुछ लोगों में शामिल कहा है जिनके तेल क्षेत्रों ने संकट के दौरान भी काम करना जारी रखा। बेटांकुर्त को मदुरो युग से जुड़ी भ्रष्टाचार की शिकायतों और यूरोप में जांच का सामना करना पड़ा है; हालांकि अधिकारियों ने उसके साथ काम करने का बचाव किया और यह स्पष्ट किया कि उसने पहले विपक्षी नेता जुआन गुआइदो (Juan Guaidó) का समर्थन किया था।