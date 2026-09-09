अमेरिका ने चाइनीज़ भाषा वाले स्कैम हब पर लगाया प्रतिबंध

ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ने सिंगापुर स्थित SafeW Technology Co. Ltd. और कंबोडिया स्थित Anwen Technology Co. Ltd. पर भी प्रतिबंध लगा दिया। कानून प्रवर्तन एजेंसियों की बढ़ती निगरानी के बीच जून 2025 के आसपास Xinbi ने अपने व्यापारी और मनी-लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को SafeW पर ले जाना शुरू कर दिया, जो एक प्राइवेट एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप है। प्लेटफॉर्म ने खरीदारों और विक्रेताओं को अपनी गतिविधियों के तालमेल के लिए SafeW का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया। Xinbi ने XinbiPay (जिसे NewPay वॉलेट के नाम से जाना जाता है) भी लॉन्च किया, जो Anwen द्वारा विकसित एक क्रिप्टोकरेंसी पेमेंट और डिजिटल वॉलेट ऐप है। स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता ने एक अलग बयान में कहा, "ट्रंप प्रशासन खतरनाक आपराधिक नेटवर्क को अमेरिकी लोगों को शिकार नहीं बनाने देगा। साइबर क्राइम, धोखाधड़ी और लोगों को ठगने वाली योजनाओं का अब यहीं अंत होगा।" चिह्नित संस्थाओं की अमेरिका में मौजूद सभी संपत्तियों और हितों पर अब रोक लगा दी गई है और इसकी जानकारी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स को देनी होगी। जिन संस्थाओं में एक या उससे ज़्यादा प्रतिबंधित लोगों की कम से कम 50% हिस्सेदारी है, उन पर भी ये पाबंदियाँ लागू होंगी।