9 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

गाज़ा से किसी को डिपोर्ट नहीं करेगा इज़रायल, विदेश मंत्री ने दिया आश्वासन

Israel-Hamas War: इज़रायली विदेश मंत्री गिदोन सा'आर ने आश्वासन दिया है कि इज़रायल किसी को भी गाज़ा से डिपोर्ट नहीं करेगा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Sep 09, 2026

Gideon Saar

गिदोन सा'आर (Photo - @IsraelMFA)

गाज़ा (Gaza) और आसपास के इलाकों पर इज़रायल (Israel) के हमले अभी भी जारी हैं। इसी बीच इज़रायली विदेश मंत्री गिदोन सा'आर (Gideon Sa'ar) ने कहा है कि इज़रायल की गाज़ा से किसी को बाहर निकालने या डिपोर्ट करने की कोई योजना नहीं है। स्लोवेनिया (Slovenia) के ल्युब्लियाना (Ljubljana) में, जहाँ वह इज़रायल के दूतावास के उद्घाटन में शामिल हुए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा, "हम गाज़ा से किसी को भी डिपोर्ट नहीं करेंगे।"

अगर कोई अपनी मर्ज़ी से जाना चाहता है तो…

इज़रायली विदेश मंत्री ने आगे कहा, अगर कोई अपनी मर्ज़ी से गाज़ा छोड़कर जाना चाहता है और कोई दूसरा देश उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार है, जैसा कि दूसरी जगहों पर युद्ध वाले इलाकों से होता है, तो इज़रायल इसका विरोध नहीं करेगा। लेकिन हम किसी पर भी उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ कुछ थोपेंगे नहीं और हमारा किसी को भी गाज़ा से डिपोर्ट करने का कोई प्लान नहीं है।"

क्या है इस बयान की वजह?

इज़रायली विदेश मंत्री का यह बयान हाल ही में इज़रायल के कुछ अन्य मंत्रियों और अधिकारियों की उन टिप्पणियों के बीच आया जिनमें गाज़ा से बड़े पैमाने पर आबादी को हटाने की वकालत की गई थी। कुछ इज़रायली मंत्रियों और अधिकारियों ने गाज़ा से फिलिस्तीनियों को हटाने की बात कही है। कई मानवाधिकार संगठनों ने इसकी आलोचना की थी और कहा था कि ज़बरदस्ती फिलिस्तीनियों को गाज़ा से निकालना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ होगा।

इज़रायल-स्लोवेनिया संबंधों में सुधार का संकेत

स्लोवेनिया के ल्युब्लियाना में इज़रायल का दूतावास खोला गया है और इसी के उद्घाटन के दौरान इज़रायली विदेश मंत्री ने यह बयान दिया। यह दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार का संकेत है। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री जेनेज़ जान्शा (Janez Janša) के कार्यकाल में उनकी सरकार ने इज़रायल के प्रति अपनी पहले की आलोचनात्मक नीतियों को बदल दिया है। ऐसे में सा'आर ने स्लोवेनिया को उसकी दोस्ती और ज़रूरत के समय इज़रायल के प्रति समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और नए दूतावास को द्विपक्षीय संबंधों की दिशा में एक अहम कदम बताया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्लोवेनिया की पिछली सरकार गाज़ा में इज़रायल के सैन्य अभियान को लेकर यूरोपीय संघ में आलोचना करने वालों में शामिल थी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

इजरायल-हमास युद्ध

world news

World News in Hindi

Updated on:

09 Sept 2026 08:48 pm

Published on:

09 Sept 2026 08:47 pm

Hindi News / World / गाज़ा से किसी को डिपोर्ट नहीं करेगा इज़रायल, विदेश मंत्री ने दिया आश्वासन

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिका ने चाइनीज़ भाषा वाले स्कैम हब पर लगाया प्रतिबंध

Chinese scammer
विदेश

बांग्लादेश लौटते ही शेख हसीना का क्या होगा? रहमान सरकार के ताजा बयान ने बढ़ाई चिंता, अब भारत के सामने भी नई चुनौती

Sheikh Hasina
विदेश

इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का दावा – ‘ईरान की सरकार गिरने की कगार पर’

Benjamin Netanyahu
विदेश

सीरिया के इदलिब में हथियार डिपो में भीषण विस्फोट, 14 लोगों की मौत, रक्षा मंत्रालय के जवानों समेत 11 घायल

Syria Blast
विदेश

बीएलए ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ दिया 28 अभियानों को अंजाम, 52 सैनिकों को उतारा मौत के घाट

BLA fighter
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.