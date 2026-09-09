गाज़ा से किसी को डिपोर्ट नहीं करेगा इज़रायल, विदेश मंत्री ने दिया आश्वासन

स्लोवेनिया के ल्युब्लियाना में इज़रायल का दूतावास खोला गया है और इसी के उद्घाटन के दौरान इज़रायली विदेश मंत्री ने यह बयान दिया। यह दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार का संकेत है। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री जेनेज़ जान्शा (Janez Janša) के कार्यकाल में उनकी सरकार ने इज़रायल के प्रति अपनी पहले की आलोचनात्मक नीतियों को बदल दिया है। ऐसे में सा'आर ने स्लोवेनिया को उसकी दोस्ती और ज़रूरत के समय इज़रायल के प्रति समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और नए दूतावास को द्विपक्षीय संबंधों की दिशा में एक अहम कदम बताया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्लोवेनिया की पिछली सरकार गाज़ा में इज़रायल के सैन्य अभियान को लेकर यूरोपीय संघ में आलोचना करने वालों में शामिल थी।