30 सितंबर की डेडलाइन, ट्रंप से किया वादा पूरा नहीं कर पा रहे इराक के नए पीएम, जानें क्यों फंस गए?

अब जब वे ईरान की तरफ से अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में शामिल हैं, तो हथियार सौंपना और भी मुश्किल लग रहा है।जायदी मई में पद संभालने के बाद से इन गुटों को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 2025 में कुछ गुटों ने हथियार छोड़ने का संकेत जरूर दिया था, वह वादा भी अधूरा रह गया।