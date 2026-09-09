आईआरजीसी ने की होर्मुज स्ट्रेट के पास समुद्री क्षेत्र में नए प्रतिबंधों की घोषणा

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई (Esmaeil Baghaei) ने एक साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी कि होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुज़रने के लिए एक अस्थायी रास्ते को तय करने को लेकर ईरान और ओमान के बीच बातचीत अपने आखिरी चरण में पहुंच गई है। बघाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इज़रायल (Israel) की सैन्य आक्रामकता के कारण होर्मुज स्ट्रेट में असुरक्षा है। इसी वजह से ईरान और ओमान के बीच होर्मुज स्ट्रेट में एक अस्थायी संयुक्त शिपिंग कॉरिडोर बनाने पर बातचीत चल रही है।



इसके साथ ही इस जलमार्ग से बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए एक संयुक्त परियोजना को लागू करने के समझौते पर भी काम किया जा रहा है। होर्मुज स्ट्रेट में एक स्थायी शिपिंग कॉरिडोर तय करने, होर्मुज स्ट्रेट के भविष्य के प्रशासन और जलमार्ग में सूचनाओं के आदान-प्रदान, ट्रैफिक प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक तंत्र बनाने जैसे मुद्दों पर काम करने के लिए ईरान और ओमान के बीच बातचीत चल रही है और जल्द ही दोनों देशों के बीच डील हो सकती है।