क्या करने वाले हैं किम जोंग उन? चीन-उत्तर कोरिया को जोड़ने वाला पुल लगभग बनकर तैयार, सैटेलाइट तस्वीर से खुला राज

एसआई एनालिटिक्स ने बताया कि 12 साल से रुका पड़ा प्रोजेक्ट महज चार महीनों में आगे बढ़ गया। कंपनी ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर बताया कि सड़क पर पक्का काम, चारों तरफ बाड़ और अतिरिक्त अस्थायी इमारतों को हटाने जैसे काम भी अंतिम चरण में हैं। उत्तर कोरिया की तरफ पुल के प्रवेश द्वार पर बड़ा गेट बनाया गया है। उस पर देश का पूरा नाम और बड़ा राष्ट्रीय झंडा भी लगाया गया है।