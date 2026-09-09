Iran-US War: 2.5 मिलियन डॉलर वाला अमेरिकी ड्रोन Dive-LD ईरान के कब्जे में, तनाव के बीच सीक्रेट लीक होने का खतरा बढ़ा!

उधर, एंड्यूरिल कंपनी ने भी स्वीकार किया कि उनका एक Dive-LD गायब हो गया है। लेकिन उन्होंने इसे आम बात बताया। कंपनी का कहना है कि यह सिस्टम खतरनाक जगहों पर काम करने के लिए बनाया गया है, जहां खो जाना भी सामान्य है। इसका मकसद जवानों को खतरे से दूर रखना है।