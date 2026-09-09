‘ईरान का साथ दिया तो भुगतना होगा अंजाम’, अमेरिका की खुली चेतावनी, शुरू हुआ ‘ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट’

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि अमेरिका ने ईरान की प्रमुख एयरलाइन 'महान एयर' को समर्थन देने वाली कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई सिर्फ एक शुरुआत है और ईरान की अन्य एयरलाइंस के साथ लेन-देन करने वाले संगठनों के लिए यह सीधी चेतावनी है। बेसेंट के अनुसार, अमेरिका अपने उस वादे को पूरा कर रहा है जिसमें तेहरान की मदद करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने की बात कही गई थी।