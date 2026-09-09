हमले का ईरान ने लिया बदला! अमेरिकी बेस पर दागीं मिसाइलें,खाड़ी में तेल टैंकरों को भी चेतावनी

IRIB ने अरब मीडिया के हवाले से बताया कि ईरानी मिसाइलों के एक जत्थे ने जॉर्डन में मौजूद एक अमेरिकी बेस को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। यह हमला उस वक्त हुआ जब क्षेत्रीय जलक्षेत्र में ईरानी समुद्री संपत्तियों पर अमेरिका के लगातार हमले जारी थे। रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआती हमला खारग द्वीप एंकरेज के पास एक ईरानी तेल टैंकर पर हुआ, जहां से चालक दल को सुरक्षित निकाल लिया गया। इसके कुछ ही देर बाद अमेरिकी सेना ने जास्क काउंटी के तटीय जलक्षेत्र में एक कमर्शियल जहाज पर भी हमला किया, वहीं इलाके में एक और धमाके की खबर भी सामने आई जिसकी वजह स्पष्ट नहीं हो सकी।