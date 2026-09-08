चीन के गांव में मडस्लाइड, 12 लोगों की मौत

गाओपिंग टाउनशिप के डिप्टी हेड लियांग कुआन ने बताया कि एक गांव के लगभग 200 निवासियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है, जहाँ उन्हें भोजन और चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं। आस-पास के इलाकों में संभावित आपदाओं से बचाव के लिए 5,300 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। टायफून सॉडेल के कारण हुई कई दिनों की भारी बारिश से जियांग्शी प्रांत में 1,61,500 निवासी प्रभावित हुए हैं। चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने जियांग्शी के लिए भू-वैज्ञानिक आपदा से निपटने के स्तर को IV से बढ़ाकर III कर दिया और बचाव कार्यों में मदद के लिए सर्च एंड रेस्क्यू टीमें भेजी हैं। नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन ने जियांग्शी में आपातकालीन बचाव और आपदा राहत कार्यों में मदद के लिए केंद्रीय प्राकृतिक आपदा राहत कोष से 20 मिलियन युआन (करीब 28 करोड़ रूपए) आवंटित किए।