ईरान की नई धमकी से मिडिल-ईस्ट में बढ़ा तनाव, US ने 94 जहाजों को किया डायवर्ट

वहीं, US CENTCOM ने कहा कि अमेरिकी युद्धपोतों ने कई ईरानी हमलों को नाकाम किया। अमेरिकी पक्ष के मुताबिक, इस दौरान किसी अमेरिकी कर्मचारी को नुकसान नहीं हुआ। अब सबसे बड़ी चिंता होर्मुज को लेकर है। यह दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा व्यापार मार्गों में शामिल है। यहां तनाव बढ़ने से तेल और गैस की वैश्विक सप्लाई पर असर पड़ सकता है। ऐसे में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता समुद्री तनाव पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है।