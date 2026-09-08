95 टन राहत सामग्री भेजी, नेपाल बाढ़ में मदद का हाथ बढ़ाया, भारत का अब भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन

Nepal Flood Relief: नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। कई इलाकों में हालात अब भी बेहद मुश्किल है। रहने और खाने की किल्लत है। पीड़ित लोग दर-दर भटक रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में भारत लगातार नेपाल के साथ खड़ा है। राहत सामग्री से लेकर रेस्क्यू टीमों तक, भारत हर संभव मदद पहुंचा रहा है। अब विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि जरूरत के हिसाब से यह मदद आगे भी जारी रहेगी।