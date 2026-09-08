फ्रांस के रेनॉयर म्यूज़ियम में 98 करोड़ की चोरी, नायाब पेंटिंग्स लेकर रफूचक्कर हुए चोर

यह म्यूज़ियम मशहूर फ्रांसीसी प्रभाववादी चित्रकार पियरे-अगस्टे रेनॉयर (​Pierre-Auguste Renoir) का आखिरी घर था, जहाँ 1919 में उनका निधन हो गया था। 1960 में इसे म्यूज़ियम बना दिया गया था। इसमें उनकी कई पेंटिंग्स, मूर्तियाँ, उनके परिवार के फर्नीचर, व्हीलचेयर और अन्य निजी वस्तुएं प्रदर्शन के लिए रखी हुई हैं। इसके अलावा भी कई पेंटिंग्स इस म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। नगरपालिका ने बताया कि चोरी हुई दो पेंटिंग्स 'मैडम कोलोना रोमानो' और 'यंग वुमन एट द वेल' थीं। ये दोनों पेंटिंग्स पेरिस के मशहूर ओर्से म्यूज़ियम की हैं और कैग्नेस-सुर-मेर के रेनॉयर म्यूज़ियम को लोन पर दी गई थीं।