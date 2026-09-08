हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की सेना, तेल भंडारों और नागरिक ठिकानों पर किया हमला, 73 लोग घायल

हूतियों ने सऊदी अरब की सेना और तेल ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे काफी नुकसान हुआ। हूतियों के हमलों में सऊदी अरब के करीब 73 नागरिक घायल हो गए। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सऊदी अरब पर यह हूती विद्रोहियों का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। हमले में अभा, खमिस मुशैत, जिज़ान और नजरां शहरों में कई जगहों को निशाना बनाया गया। हूती सैन्य प्रवक्ता ने दावा किया कि उनके लड़ाकों ने अरामको की तेल सुविधाओं, अभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, किंग खालिद एयरबेस और अन्य ऊर्जा इंस्टॉलेशन पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे। सऊदी ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार देश के दक्षिणी क्षेत्र की कई ऊर्जा सुविधाओं पर हमले से आग लग गई और कुछ ऑपरेशन अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए।