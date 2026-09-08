ब्रिटेन के ऐतिहासिक किले पर लहराया गया पाकिस्तानी झंडा, छिड़ा विवाद, जानें इसके पीछे की वजह

Cardiff Castle Pakistan Flag Controversy: ब्रिटेन के वेल्स में पाकिस्तानी झंडे ने सियासत गरमा दी है। मामला ऐतिहासिक कार्डिफ कैसल (किले) का है। बता दें यह वेल्स की ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है। जी हां, यहां पाकिस्तान का झंडा फहराए जाने के बाद विवाद शुरू हो गया। स्थानीय ‘रिफॉर्म पार्टी’ ने इसका विरोध किया है। पार्टी नेताओं ने सवाल उठाया कि ब्रिटेन की ऐतिहासिक इमारत पर विदेशी देश का झंडा क्यों फहराया जा रहा है? मामला सिर्फ झंडे तक सीमित नहीं रहा। इस पर ब्रिटेन की राजनीति में भी बयानबाजी शुरू हो गई। वहीं कार्डिफ काउंसिल ने झंडा फहराने की वजह बिल्कुल अलग बताई।