Donald Trump Oil Price Prediction: ईरान पर जीत के बाद तेजी से गिरेंगे तेल के दाम!? ट्रंप का बड़ा दावा, पेट्रोल 2 डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद

Donald Trump Truth Social: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच वैश्विक ऊर्जा बाजार को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि अमेरिका की जीत के साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिलेगी। ट्रंप ने संकेत दिया कि इसका असर सीधे आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा और पेट्रोल की कीमतें पहले 3 डॉलर प्रति गैलन तक आ सकती हैं, जबकि आगे चलकर यह स्तर 2 डॉलर से भी नीचे जा सकता है।