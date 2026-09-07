पाकिस्तान में दो रोड एक्सीडेंट्स से मचा हड़कंप, 16 लोगों की मौत और 70 से ज़्यादा घायल

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहीम यार खान जिले के सरदार गढ़ इलाके में पहला रोड एक्सीडेंट रविवार को हुआ, जब शादी में जा रहे मेहमानों से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली की तेज़ रफ्तार ट्रेलर से टक्कर हो गई। इस रोड एक्सीडेंट में 7 लोगों की मौत हो गई। दूसरा रोड एक्सीडेंट सिंध प्रांत के जैकोबाबाद जिले के थल शहर में हुआ, जहाँ लाहौर जा रही एक यात्री बस तेज़ रफ्तार के कारण सड़क से उतरकर एक पेड़ से टकरा गई। इस रोड एक्सीडेंट में 9 यात्रियों की मौत हो गई। दोनों रोड एक्सीडेंट्स में 16 लोग मारे गए।