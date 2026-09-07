यूक्रेन ने किया रूस की तेल रिफाइनरी और ड्रोन लॉन्च साइट पर हमला, राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की ने शेयर किया वीडियो

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को 4 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन फिलहाल इसके रुकने की कोई उम्मीद नहीं है। 24 फरवरी, 2022 को शुरू हुए इस युद्ध की वजह से रूस ने यूक्रेन में तबाही मचा दी है, लेकिन अब यूक्रेन ने भी रूस के हमलों का जवाब देते हुए हमले बढ़ा दिए हैं। रूस में सैन्य और ऊर्जा ठिकाने यूक्रेनी सेना के निशाने पर हैं। अब एक बार फिर यूक्रेन ने रूस में सैन्य और ऊर्जा ठिकानों पर हमले किए, जिसके बारे में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) ने जानकारी दी।