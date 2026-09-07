इजराइल ने लेबनान में किए हवाई हमले, 11 लोगों की मौत और 5 घायल

इज़रायल (Israel) और लेबनान (Lebanon) के आतंकी संगठन हिज़बुल्लाह (Hezbollah) में जंग जारी है। ऐसे में लेबनान में इज़रायली हमलों का सिलसिला भी जारी है। इसी साल 2 मार्च से इज़रायल ने लेबनान में हमले बढ़ा दिए थे। कई बार सीज़फायर होने के बावजूद भी इज़रायली सेना ने लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई पर विराम नहीं लगाया। आज, सोमवार, 7 सितंबर को इज़रायली सेना ने कफर रूमाने (Kfar Roummane) कस्बे में हवाई हमले करते हुए हाहाकार मचा दिया। ये हमले देर रात शुरू हुए, जो तड़के सुबह तक जारी रहे।