7 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

इजराइल ने लेबनान में किए हवाई हमले, 11 लोगों की मौत और 5 घायल

Israel-Hezbollah War: लेबनान में इज़रायली हमलों का सिलसिला जारी है। लेबनान में एक बार फिर इज़रायली हवाई हमलों में 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Sep 07, 2026

Israel airstrikes Lebanon

इजराइल ने लेबनान में किए हवाई हमले (Photo - ANI)

इज़रायल (Israel) और लेबनान (Lebanon) के आतंकी संगठन हिज़बुल्लाह (Hezbollah) में जंग जारी है। ऐसे में लेबनान में इज़रायली हमलों का सिलसिला भी जारी है। इसी साल 2 मार्च से इज़रायल ने लेबनान में हमले बढ़ा दिए थे। कई बार सीज़फायर होने के बावजूद भी इज़रायली सेना ने लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई पर विराम नहीं लगाया। आज, सोमवार, 7 सितंबर को इज़रायली सेना ने कफर रूमाने (Kfar Roummane) कस्बे में हवाई हमले करते हुए हाहाकार मचा दिया। ये हमले देर रात शुरू हुए, जो तड़के सुबह तक जारी रहे।

11 लोगों की मौत

इज़रायली हवाई हमलों की वजह से लेबनान के कफर रूमाने कस्बे में 11 लोगों की मौत हो गई। लेबनान की न्यूज़ एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की। मरने वालों में 2 नवजात शिशु भी शामिल हैं।

5 लोग घायल

कफर रूमाने कस्बे में इज़रायली सेना के हवाई हमलों में 5 लोग घायल हो गए। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।

तीन मंजिला रिहायशी इमारत तबाह

लेबनान की न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इज़रायली हवाई हमले में कफर रूमाने कस्बे में एक तीन मंज़िला रिहायशी इमारत तबाह हो गई। इस वजह से कई लोग बेघर हो गए।

हिज़बुल्लाह भी नहीं हट रहा पीछे

इज़रायल के हमलों का जवाब देने से हिज़बुल्लाह भी पीछे नहीं हट रहा। साउथ लेबनान में हिज़्बुल्लाह समय-समय पर ड्रोन अटैक्स के साथ ही रॉकेट अटैक्स भी कर रहा है। हिज़बुल्लाह पहले ही साफ कर चुका है कि लेबनान उसकी मातृभूमि है और इसकी और अपने लोगों की रक्षा करना उसका हक है।

लेबनान से नहीं हटेगी इज़रायली सेना

अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की मध्यस्थता में कई बार इज़रायल और लेबनान के बीच हुए सीज़फायर के बावजूद इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने अपनी सेना को लेबनान में कार्रवाई जारी रखने का आदेश दिया है। कुछ समय पहले ट्रंप ने कहा था कि नेतन्याहू जल्द ही लेबनान से अपनी सेना हटा सकते हैं, लेकिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वह लेबनान से अपनी सेना नहीं हटाएंगे और जब तक ज़रूरत होगी, सेना को वहीँ रखेंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

07 Sept 2026 03:08 pm

Published on:

07 Sept 2026 03:08 pm

Hindi News / World / इजराइल ने लेबनान में किए हवाई हमले, 11 लोगों की मौत और 5 घायल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

हॉप शूट्स है दुनिया की सबसे महंगी सब्जी, एक किलोग्राम की कीमत इतनी कि आ जाएगी नई मोटरसाइकिल

Hop Shoots
विदेश

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार जर्मनी में दक्षिणपंथी पार्टी AfD की बड़ी जीत, चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को बड़ा झटका

Germany AfD
विदेश

मियामी एयरपोर्ट पर हादसा; लैंडिंग के दौरान अमेजन का कार्गो विमान रनवे से फिसला, 5 की मौत

Amazon Cargo Plane Crash
विदेश

Nepal Flood: सुरंग में 12 दिन बाद भी जिंदगी की उम्मीद, चमत्कारिक तरीके से बचे 4 लोग

Nepal Flood 2026
विदेश

ईरान के सबसे अहम तेल द्वीप पर ट्रंप की नजर? ‘Bye Bye Kharg’ पोस्ट से बढ़ा युद्ध का डर

Donald Trump Truth Social
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.