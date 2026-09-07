नेपाल के गोरखा में नई बाढ़, चार घर और एक ब्रिज बहा

नेपाल में बाढ़ के बाद चिलिमे टनल में फंसे लोगों की तलाश के लिए भारत और नेपाल की संयुक्त तकनीकी टीम लगातार काम कर रही है। भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि टनल तक पहुंच का रास्ता बेहद मुश्किल है। वहां कीचड़, पानी और भारी मलबा जमा है, फिर भी बचाव दल अंदर लगातार आगे बढ़ रहा है। टीम ने स्याफ्रुबेसी से टनल तक रस्सी के जरिए कनेक्टिविटी बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। वहीं, टनल तक अस्थायी सड़क बनाने का काम जारी है और करीब 950 मीटर रास्ते से मलबा हटाया जा चुका है।