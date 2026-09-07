Iran War: हॉर्मुज पर ईरान का नया दांव! अमेरिका की नाकाबंदी के बीच बनेगा नया शिपिंग रूट, जहाजों पर प्रतिबंध की चेतावनी

Iran Hormuz Strait: हॉर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब समुद्री रास्तों की नई जंग में बदलता दिखाई दे रहा है। तेहरान ने आने वाले दिनों में जलडमरूमध्य के बाहर एक प्रतिबंधित समुद्री क्षेत्र घोषित करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही ईरान और ओमान एक नए शिपिंग कॉरिडोर पर समझौते को अंतिम रूप देने की तैयारी में हैं। यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है, जब अमेरिकी हमलों और ईरानी जवाबी कार्रवाई से क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है।