रिटायर्ड पुलिस सर्जन डॉ. आयशा फैज गिरफ्तार, BYC बोला- बलूचिस्तान में आवाज उठाने वालों को बनाया जा रहा निशाना

BYC ने X पर साझा किए गए बयान में आरोप लगाया कि बलूचिस्तान में सामूहिक दंड और ‘बलूच नरसंहार’ का सिलसिला लगातार जारी है और इसकी तीव्रता बढ़ रही है। संगठन ने कहा कि जो लोग इन कथित अत्याचारों और मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। BYC के मुताबिक, मस्तुंग में बागों को काटा जाना सामूहिक दंड का हिस्सा है और इन घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाने वाली डॉ. आयशा फैज की गिरफ्तारी बलूचिस्तान में अघोषित मार्शल लॉ को बढ़ाने की दिशा में एक और कदम है।