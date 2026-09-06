Israel Strikes in Southern Lebanon: दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में 4 लोगों की मौत, 20 घायल

Israel-Hezbollah Clash: दक्षिणी लेबनान में रविवार सुबह से जारी इजरायली हमलों में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। आधिकारिक नेशनल न्यूज एजेंसी (NNA) के मुताबिक, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि नबातियेह अल-फौका में हुए इजरायली हमले में दो लोगों की मौत हुई और दो अन्य घायल हो गए। वहीं, नबातियेह में आठ लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा अरब सलीम में दो लोगों की मौत हुई और छह लोग घायल हुए। कफ्र रुम्मान में भी चार लोगों के घायल होने की खबर है।