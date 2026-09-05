ईरान से तनाव के बीच अमेरिका ने बहरीन में अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइज़री

बहरीन की राजधानी मनामा (Manama) में स्थित अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए अमेरिकी नागरिकों के लिए एडवाइज़री जारी की है। अमेरिकी दूतावास ने लिखा, "मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण सुरक्षा की स्थिति जटिल बनी हुई है और इसमें अचानक हालात बिगड़ने की आशंका है। अमेरिकी दूतावास अमेरिकी नागरिकों को याद दिलाता है कि ईरान ने पहले भी बहरीन में आम लोगों से जुड़ी सुविधाओं, जैसे मनामा के होटलों को निशाना बनाया है। जो अमेरिकी अभी मिडिल ईस्ट में हैं, उन्हें ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए और फ़्लाइट रद्द होने, एयरस्पेस बंद होने और यात्रा में रुकावट आने की संभावना को ध्यान में रखना चाहिए।"