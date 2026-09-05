बांग्लादेश में 7 महीने में करीब 16 हजार बच्चे लापता, रोजाना 75 से ज्यादा मामले, सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता

Bangladesh Missing Children: बांग्लादेश में बच्चों के लापता होने के आंकड़ों ने उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी से जुलाई 2026 के बीच देशभर में 15,917 बच्चों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई। आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार इन आंकड़ों के सामने आने के बाद जर्मनी स्थित अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स (ISHR) ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। ISHR के मुताबिक, इन सात महीनों में औसतन हर दिन 75 से अधिक बच्चों के लापता होने की रिपोर्ट सामने आई। संगठन ने कहा कि हर लापता बच्चे के पीछे एक ऐसा परिवार है, जो अनिश्चितता, डर और मानसिक तनाव से गुजर रहा है। इसे महज आंकड़ा या सामान्य गुमशुदगी का मामला नहीं माना जाना चाहिए।