रूस 3 दिनों तक यूक्रेन पर नहीं करेगा हमला, पुतिन ने सेना को दिया ऑर्डर, जानें वजह?

अमेरिकी प्रतिनिधियों की मॉस्को यात्रा ऐसे समय हुई है, जब रूस और यूक्रेन के बीच हमले तेज हो गए हैं। रूस ने यूक्रेनी शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। वहीं, यूक्रेन भी रूस के अंदर लंबी दूरी के ड्रोन हमले कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिकी दूतों की यात्रा के दौरान यूक्रेन हवाई हमले रोकने के लिए तैयार है। उन्होंने रूस से भी ऐसा करने की अपील की। हालांकि, दोनों देशों के बीच शांति समझौते को लेकर अभी मतभेद बना हुआ है। रूस अपनी पुरानी मांगों पर कायम है। इनमें यूक्रेन के कुछ इलाकों से हटना और NATO में शामिल होने की योजना छोड़ना शामिल है। वहीं, युद्ध अब पांचवें साल में पहुंच चुका है। फ्रंटलाइन करीब 1,250 किलोमीटर लंबी है। ऐसे में पुतिन का तीन दिनों के लिए हमला रोकने का आदेश शांति वार्ता के लिहाज से अहम माना जा रहा है।