ईरान में मारे गए अमेरिका-इजरायल से जुड़े 2 संदिग्ध, IRGC का दावा- सिस्तान-बलूचिस्तान में हमले की थी साजिश

Iran IRGC Operation: ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान दो संदिग्ध मारे गए। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB के अनुसार, IRGC की ग्राउंड फोर्स ने बताया कि ये दोनों व्यक्ति एक ऐसे ग्रुप से जुड़े थे जो पहले से तय ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहा था, लेकिन सुरक्षा बलों ने किसी भी हमले को अंजाम दिए जाने से पहले ही उन्हें मार गिराया। IRGC के कुद्स हेडक्वार्टर ने कहा कि संदिग्धों के अमेरिका और इजराइल से संबंध थे।