पाकिस्तान में ग्रामीण गरीबी और कमजोर वैल्यू चेन में फैली कुपोषण के संकट की जड़ें, रिपोर्ट में खुलासा

रिपोर्ट में कहा गया है कि कुपोषण अक्सर गरीबी का एक गंभीर लक्षण होता है और समस्या की जड़ें बच्चे के जन्म से पहले ही बन सकती हैं। गर्भावस्था के दौरान माँ का खराब पोषण, अपर्याप्त भोजन, सीमित स्वास्थ्य सेवा, आराम की कमी और परिवार की कम आय बच्चे के विकास पर असर डाल सकती है। इसमें यह भी बताया गया है कि गरीब परिवारों द्वारा भोजन के चयन को सिर्फ पोषण के बारे में जानकारी की कमी के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। जैसे कि अगर गांव की कोई महिला जिसके पास कई मुर्गियाँ हैं, लेकिन उससे मिलने वाले अंडों को वह खुद खाने के बजाय बेच सकती है क्योंकि उन अंडों से होने वाली कमाई से वह पूरे परिवार के लिए खाने का सामान खरीद सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह समस्या ग्रामीण उत्पादकों और शहरी बाजारों के बीच आर्थिक लाभ के बंटवारे के तरीके से गहराई से जुड़ी है।