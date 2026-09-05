5 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

Nepal Flood: 11 दिन तक मलबे में दबी रही महिला, आवाज सुन रेस्क्यू टीम ने जिंदा निकाला

Nepal Flood Rescue: नेपाल में आई बाढ़ के 11 दिन बाद राहत एवं बचाव दल ने एक महिला को जिंदा बाहर निकाला है। बेतरावती में मलबे में दबे चार मंजिला मकान की चौथी मंजिल से करीब 55-56 वर्षीय चंडिका श्रेष्ठ को रेस्क्यू किया गया। उनकी हालत को देखते हुए उन्हें तत्काल इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से ले जाया गया।
2 min read
Google source verification

काठमांडू

image

Anand Shekhar

Sep 05, 2026

nepal flood rescue

रेस्क्यू की गई महिला (फोटो- X@Corleoneei )

Nepal Flood: नेपाल में आए भयानक बाढ़ के बाद चल रहे बचाव कार्यों के बीच शनिवार को नुवाकोट जिलों से एक चमत्कारी घटना सामने आई है। जहां त्रिशूली नदी के उफान और भूस्खलन के कारण ढह गए एक चार मंजिला मकान के मलबे से कराहने की आवाज आने के बाद एक 56 वर्षीय महिला चंद्रिका श्रेष्ठ को जिंदा बाहर निकाला गया।

मलबे से आई कराहने की आवाज

हैरान करने वाली यह घटना नुवाकोट जिले की बिदुर नगरपालिका के बेत्रावती (वार्ड नंबर 10) में हुई। नेपाली समाचार पोर्टल राटोपाटी ने नुवाकोट के पुलिस अधीक्षक (SP) बिपिन रेग्मी के हवाले से बताया कि भूस्खलन के बाद मलबे में आधे दबे आनंद श्रेष्ठ के घर के अंदर से लोगों ने किसी इंसान के बोलने और कराहने की आवजें सुनी तो तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई।

बिपिन रेग्मी के अनुसार सूचना मिलते ही बचाव और राहत टीमें बिना किसी देरी के तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और तेजी से मलबा हटाने का काम शुरू किया। मलबा हटाने के दौरान रेस्क्यू टीम ने घर की चौथी मंजिल के मलबे से आनंद श्रेष्ठ की पत्नी चंद्रिका श्रेष्ठ को सफलतापूर्वक जिंदा बाहर निकाला।

सेना के अस्पताल में भर्ती

आर्म्ड पुलिस फोर्स (APF) के इंस्पेक्टर सुमन बीके और नेपाल पुलिस की टीम ने यह बचाव अभियान चलाया। मलबे से निकाले जाने पर चंद्रिका श्रेष्ठ बहुत कमजोर और बेहोशी की हालत में थीं, लेकिन जल्द ही वह धीमी आवाज में बोलने में सक्षम हो गईं। बचाव कर्मियों ने तुरंत प्राथमिक उपचार दिया और उनकी स्थिति को स्थिर किया। इसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट करके त्रिशूली में नेपाल सेना के माबेल बैरक्स ले जाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए काठमांडू ले जाने की व्यवस्था की जा रही है।

मृतकों की संख्या पहुंची 1344

26 अगस्त 2026 को नेपाल-तिब्बत सीमा के पास स्थित नेपाल के रसुवा, नुवाकोट, धाडिंग, गोरखा और तनाहुन जिलों में अचानक आई बाढ़ (फ्लैश फ्लड) ने घरों, सड़कों और पुलों को बहा दिया। इस आपदा से कम से कम 65,000 लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें 22,100 बच्चे शामिल हैं। हजारों लोग लापता हो गए और उन्हें खोजने के लिए बचाव कार्य अभी भी जारी हैं। नेपाल पुलिस द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,344 हो गई है।

Nepal Flood: बाढ़ से बचीं, लेकिन आसान नहीं हुई जिंदगी; राहत शिविरों में महिलाओं के सामने टॉयलेट, कपड़े और प्राइवेसी की चुनौती

ये भी पढ़ें
Nepal Flood update.

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 Sept 2026 03:29 pm

Published on:

05 Sept 2026 03:29 pm

Hindi News / World / Nepal Flood: 11 दिन तक मलबे में दबी रही महिला, आवाज सुन रेस्क्यू टीम ने जिंदा निकाला

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Russia-Ukraine Peace Talks: रूस-यूक्रेन के बीच शांति की जगी उम्मीद, अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पहुंचे मॉस्को

Russia Ukraine war latest update.
विदेश

Nepal Flood Rescue : नेपाल में दो चमत्कारिक रेस्क्यू, 11 दिन बाद मलबे से महिला और सुरंग से चीनी नागरिक जिंदा निकला

Nepal Flood Rescue
विदेश

Nepal Flood: बाढ़ से बचीं, लेकिन आसान नहीं हुई जिंदगी; राहत शिविरों में महिलाओं के सामने टॉयलेट, कपड़े और प्राइवेसी की चुनौती

Nepal Flood update.
विदेश

Correct the Map: 164 वोट से पारित हुआ संयुक्त राष्ट्र में ‘करेक्ट द मैप’ का प्रस्ताव, अमेरिका ने किया विरोध, भारत बोला- तटस्थ रुख का समर्थक

UNGA
विदेश

US Iran tensions : खार्ग द्वीप के पास सुने गए धमाकों से बढ़ा तनाव, ईरानी टैंकर पर अमेरिकी मिसाइल हमले का दावा

US Iran tensions
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.