Russia-Ukraine Peace Talks: रूस-यूक्रेन के बीच शांति की जगी उम्मीद, अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पहुंचे मॉस्को

दोनों अमेरिकी प्रतिनिधियों की यह यात्रा ऐसे समय हुई है, जब रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते की संभावनाओं को लेकर कूटनीतिक गतिविधियां तेज होने की बात सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि उनके दूत विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। उनका उद्देश्य रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते की संभावनाएं तलाशना है। उन्होंने सीबीएस न्यूज के साथ बातचीत में बताया कि वह रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उन्होंने इसे पूरा करने का वादा किया है।