US Iran tensions : खार्ग द्वीप के पास सुने गए धमाकों से बढ़ा तनाव, ईरानी टैंकर पर अमेरिकी मिसाइल हमले का दावा

ईरानी मीडिया 'नूरन्यूज' ने स्थानीय सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि खार्ग द्वीप के पास मौजूद एक ईरानी तेल टैंकर पर अमेरिकी सेना ने मिसाइल से हमला किया है। हालांकि, समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार फार्स न्यूज के संवाददाता ने बताया कि धमाकों की आवाजें तो आईं, लेकिन द्वीप पर कहीं से धुएं का गुबार उठता नजर नहीं आया। ईरानी अधिकारियों ने भी अभी तक इन हमलों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।