‘सारे विकल्प खुले हैं, सीक्रेट एक्शन भी मुमकिन’, ईरान को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की खुली चेतावनी

अमेरिका और ईरान के बीच करीब सात महीने से संघर्ष जारी है। फिलहाल इसके स्थायी समाधान के स्पष्ट संकेत नहीं दिख रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि यह संघर्ष ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा।

ट्रंप ने यह भी कहा था कि अमेरिकी सेना ने ईरान पर पिछली रात बहुत बड़ा हमला किया। उनके मुताबिक, होर्मुज जलडमरूमध्य के पास ईरान के नए सैन्य उपकरणों को निशाना बनाया गया। इनमें रडार और मिसाइल से जुड़े सिस्टम शामिल थे।