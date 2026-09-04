4 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

US-Iran War: ईरानी दूतावास ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका को चिढ़ाया, कहा- ‘हबीबी अंकल सैम, ईरान आओ’

US-Iran Hormuz Strait: अमेरिका-ईरान तनाव के बीच होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही प्रभावित है। ईरानी दूतावास के तंज भरे पोस्ट और दक्षिण कोरिया की रणनीति पर जानें ताजा अपडेट।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Sep 04, 2026

US-IRAN WAR UPDATE

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई (सोर्स: ANI)

US-Iran Conflict: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग का असर अब वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी साफ दिखाई देने लगा है। तेल की कीमतों में तेजी से कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। इसी बीच, सिएरा लियोन स्थित ईरानी दूतावास ने अमेरिका को लेकर एक ऐसा सोशल मीडिया पोस्ट किया है, जिसने तनाव के बीच सबका ध्यान खींचा है।

ईरानी दूतावास ने होर्मुज स्ट्रेट से जुड़ा करीब 35 सेकेंड का एक वीडियो साझा किया है। वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया, 'हबीबी (अंकल सैम), ईरान आओ!' इस पोस्ट को अमेरिका के लिए एक तंज के तौर पर देखा जा रहा है।

होर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव

होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री माइन्स बिछाने को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव है। अमेरिका किसी भी सूरत में होर्मुज स्ट्रेट पर ईरानी नियंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहता। अमेरिका ने हाल ही में होर्मुज स्ट्रेट के अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों से माइन्स हटाई थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर चेतावनी भी दी थी कि यदि तेहरान ने फिर से समुद्री माइन्स बिछाने का काम किया, तो उनके जहाजों और नौकाओं को नष्ट कर दिया जाएगा।

गुरुवार को होर्मुज से केवल 4 जहाज गुजरे

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही अभी भी सामान्य से काफी कम है। रॉयटर्स के मुताबिक, केप्लर के शिपिंग डेटा में बताया गया है कि गुरुवार को सिर्फ 4 मालवाहक जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरे। इससे एक दिन पहले 9 जहाज यहां से गुजरे थे। वहीं, पिछले 10 दिनों का औसत करीब 15 जहाज प्रतिदिन रहा है। गुरुवार को गुजरने वाले जहाजों में दो मध्यम आकार के तेल टैंकर, एक बड़ा कैमसरमैक्स टैंकर और एक हैंडीसाइज जहाज शामिल थे।

दक्षिण कोरिया विकल्पों पर कर रहा विचार

दक्षिण कोरिया होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित और बिना रुकावट आवाजाही बनाए रखने के लिए अलग-अलग विकल्पों पर विचार कर रहा है। इनमें सैन्य मदद देने का विकल्प भी शामिल है। राष्ट्रपति कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि यह कहना सही नहीं है कि दक्षिण कोरिया ने इस मामले में कोई मदद नहीं की है। रॉयटर्स के मुताबिक, अधिकारी ने बताया कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत फिलहाल आगे नहीं बढ़ रही है। दोनों देशों के बीच बातचीत में सेमीकंडक्टर यानी चिप उद्योग समेत कई अन्य मुद्दे भी शामिल हैं।

US-Iran War: जेडी वेंस का बड़ा बयान, बोले- ईरान के खिलाफ सभी विकल्प खुले; हमले रुके बिना बातचीत नहीं

ये भी पढ़ें
JD Vance on US-Iran

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Updated on:

04 Sept 2026 03:26 pm

Published on:

04 Sept 2026 03:26 pm

Hindi News / World / US-Iran War: ईरानी दूतावास ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका को चिढ़ाया, कहा- ‘हबीबी अंकल सैम, ईरान आओ’

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

Nepal Flood Tunnel Rescue : आखिर 9 दिन तक नेपाल की सुरंग में कैसे जिंदा रहा शख्स, बोला- लगातार महामंत्र का जाप करते रहे

Nepal Flood Rescue
विदेश

Nepal Flood 2026: नेपाल में तबाही के बीच भारत का बड़ा सहारा, बिदुर मेयर ने पीएम मोदी से मांगी मदद

Nepal Flood 2026
विदेश

नेपाल बाढ़ : मौत को मात देकर 9 दिन बाद सुरंग से जिंदा निकला पति, खुशी से छलकी पत्नी की आंखें; बोली- यह उनका दूसरा जन्म है

Nepal Flood Hydropower Tunnel Rescue
विदेश

China arrests 52 Singaporeans: चीन में सिंगापुर के 52 नागरिक गिरफ्तार, पिरामिड स्कीम से जुड़े मामले में कार्रवाई

China arrests 52 Singaporeans.
China News

इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने हासिल की खास उपलब्धि, पीएम मोदी ने दी बधाई

PM Modi and Giorgia Meloni Latest Update.
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.