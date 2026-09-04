US-Iran War: ईरानी दूतावास ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका को चिढ़ाया, कहा- ‘हबीबी अंकल सैम, ईरान आओ’

दक्षिण कोरिया होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित और बिना रुकावट आवाजाही बनाए रखने के लिए अलग-अलग विकल्पों पर विचार कर रहा है। इनमें सैन्य मदद देने का विकल्प भी शामिल है। राष्ट्रपति कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि यह कहना सही नहीं है कि दक्षिण कोरिया ने इस मामले में कोई मदद नहीं की है। रॉयटर्स के मुताबिक, अधिकारी ने बताया कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत फिलहाल आगे नहीं बढ़ रही है। दोनों देशों के बीच बातचीत में सेमीकंडक्टर यानी चिप उद्योग समेत कई अन्य मुद्दे भी शामिल हैं।