China arrests 52 Singaporeans: चीन में सिंगापुर के 52 नागरिक गिरफ्तार, पिरामिड स्कीम से जुड़े मामले में कार्रवाई

सिंगापुर सरकार ने साफ किया है कि वह दूसरे देशों की कानूनी प्रक्रिया या जांच में दखल नहीं देती। हालांकि, गिरफ्तार किए गए सिंगापुर के नागरिकों को कांसुलर सहायता दी जा रही है। सिंगापुर के बीजिंग स्थित दूतावास और ग्वांगझोउ स्थित वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने अब तक हिरासत में लिए गए लोगों से तीन बार मुलाकात की है। इस दौरान उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली गई और जरूरी मदद मुहैया कराई गई। अधिकारियों ने उनके परिवारों के संदेश भी पहुंचाए और प्रशासनिक कामों में सहायता की।