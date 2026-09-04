4 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

China News

China arrests 52 Singaporeans: चीन में सिंगापुर के 52 नागरिक गिरफ्तार, पिरामिड स्कीम से जुड़े मामले में कार्रवाई

China pyramid scheme arrests: चीन में पिरामिड स्कीम से जुड़े कथित मामलों में 52 सिंगापुर नागरिक गिरफ्तार, सिंगापुर सरकार दे रही कांसुलर सहायता।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Sep 04, 2026

China arrests 52 Singaporeans.

चीन का झंडा (Photo- IANS)

Guangxi pyramid scheme case: चीन के गुआंग्शी इलाके में 52 सिंगापुर के नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। चीनी अधिकारियों ने पिरामिड स्कीम और उससे जुड़े अन्य कथित अपराधों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान इन लोगों को पकड़ा। सिंगापुर की विदेश मामलों की दूसरी मंत्री सिम एन ने शुक्रवार को बताया कि विदेश मंत्रालय और सिंगापुर पुलिस इस मामले में चीनी अधिकारियों से संपर्क कर रही है और गिरफ्तार किए गए लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है।

कांसुलर सहायता दे रहा सिंगापुर

सिंगापुर सरकार ने साफ किया है कि वह दूसरे देशों की कानूनी प्रक्रिया या जांच में दखल नहीं देती। हालांकि, गिरफ्तार किए गए सिंगापुर के नागरिकों को कांसुलर सहायता दी जा रही है। सिंगापुर के बीजिंग स्थित दूतावास और ग्वांगझोउ स्थित वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने अब तक हिरासत में लिए गए लोगों से तीन बार मुलाकात की है। इस दौरान उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली गई और जरूरी मदद मुहैया कराई गई। अधिकारियों ने उनके परिवारों के संदेश भी पहुंचाए और प्रशासनिक कामों में सहायता की।

सिम एन ने सिंगापुर के लोगों से निवेश और कारोबार से जुड़ी योजनाओं में सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि खासकर उन योजनाओं से सतर्क रहने की जरूरत है, जिनमें बड़ी रकम पहले जमा करने को कहा जाता है, नए लोगों को जोड़ने पर जोर दिया जाता है या बहुत ज्यादा मुनाफे का वादा किया जाता है। हालांकि, सिंगापुर सरकार ने अभी यह नहीं बताया है कि गिरफ्तार किए गए 52 लोगों पर किस तरह के आरोप लगाए गए हैं।

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि चीन में विदेशी नागरिकों से जुड़े आपराधिक मामलों की जांच कानून के मुताबिक की जाती है। उन्होंने कहा कि इस दौरान संबंधित लोगों के कानूनी अधिकारों और हितों की भी रक्षा की जाती है।

क्या होता है पिरामिड स्कीम

पिरामिड स्कीम अवैध और धोखाधड़ी वाला बिजनेस मॉडल है। इस मॉडन के जरिए पैसा कमाने का मुख्य जरिया नए सदस्यों को जोड़ना या भर्ती करना होता है, न कि असली उत्पाद और सेवा बेचना।

Sheikh Hasina Return: मौत की सजा भी नहीं रोक पाएगी शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी? बोलीं- कानून का सामना करूंगी

ये भी पढ़ें
Sheikh Hasina Statement on Bangladesh Return.

खबर शेयर करें:

Updated on:

04 Sept 2026 02:21 pm

Published on:

04 Sept 2026 02:21 pm

Hindi News / World / Chinese / China arrests 52 Singaporeans: चीन में सिंगापुर के 52 नागरिक गिरफ्तार, पिरामिड स्कीम से जुड़े मामले में कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

China News

विदेश

ट्रेंडिंग

विश्व युद्ध की आहट? वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले से दहला काराकास, रूस-चीन ने मोर्चा संभाला!

Us Venezuela attack
विदेश

हसन का कुत्ता या चीन? xQc का वायरल रोस्ट, भारतीय हैरान!

xQc Hasan China Trends
विदेश

चीन: इमारत में आग से 12 की मौत

Fire in Residential Bulding Guandong China
विदेश

पुतिन की भारत यात्रा पर चीन ने बजाई तालियां: दुनिया को साफ मैसेज – कोई देश अकेला नहीं पड़ सकता!

PM Modi and Russian President Putin
विदेश

जिनेवा में उठा मुसलमानों के उत्पीड़न का मामला,भारत के पड़ोसी देश ने कही ये बात तो दुनिया के सामने हुई फजीहत

Uyghur Leader China UN
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.