Attack on Venezuela: रूस-चीन ने अमेरिका को दी ‘महायुद्ध’ की चेतावनी

Global Conflict: वेनेजुएला की राजधानी काराकास ( US Airstrike Caracas) में हुए हालिया धमाकों ने पूरी दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया है। अमेरिका की 'सर्जिकल स्ट्राइक' की खबरों के बीच अब दुनिया की महाशक्तियां आमने-सामने आ गई हैं। रूस और चीन ने इस सैन्य कार्रवाई को सीधे तौर पर वैश्विक शांति के लिए खतरा बताया है, वहीं संयुक्त राष्ट्र (UN) में इस मुद्दे पर तीखी बहस छिड़ गई है। ध्यान रहे कि अमेरिका ने वेनेजुएला के सैन्य ठिकानों पर 'सर्जिकल स्ट्राइक' (Russia China Venezuela Support) शुरू कर दी है। इन धमाकों के तुरंत बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने पूरे देश में 'इमरजेंसी' (Nicholas Maduro Emergency) लागू कर दी है, जिससे लैटिन अमेरिका में एक बड़े युद्ध की शुरुआत मानी जा रही है।