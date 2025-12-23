‘हमपर एक बेवकूफ राष्ट्रपति राज कर रहा था’, किस अमेरिकी प्रेसिडेंट पर बौखला उठे ट्रंप और क्यों?

ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के लिए अभी सत्ता छोड़ना एक 'समझदारी' भरा कदम होगा। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या उनकी सरकार की मौजूदा रणनीति मादुरो को पद से हटाने के लिए बनाई गई है, तो ट्रंप ने खास नतीजे के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन वेनेजुएला के नेता को अमेरिका की ओर से साफ संदेश भेज दिया।