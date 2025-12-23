‘हमपर एक बेवकूफ राष्ट्रपति राज कर रहा था’, किस अमेरिकी प्रेसिडेंट पर बौखला उठे ट्रंप और क्यों?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो: द वॉशिंगटन पोस्ट)
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर रौद्र रूप देखने को मिला है। उन्होंने गुस्से में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को 'बेवकूफ' तक कह दिया है। दरअसल, मामला वेनेजुएला से जुड़ा है।
ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के लिए अभी सत्ता छोड़ना एक 'समझदारी' भरा कदम होगा। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या उनकी सरकार की मौजूदा रणनीति मादुरो को पद से हटाने के लिए बनाई गई है, तो ट्रंप ने खास नतीजे के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन वेनेजुएला के नेता को अमेरिका की ओर से साफ संदेश भेज दिया।
ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि शायद मादुरो का सत्ता से बाहर होना तय है। हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। यह उन पर निर्भर करता है कि वे क्या करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उनके लिए ऐसा करना समझदारी होगी।
ट्रंप ने आगे कहा- वेनेजुएला ने अमेरिका के साथ बहुत बुरा किया है। लाखों लोग हमारी खुली सीमा में आ गए। उन्होंने अपने अपराधी, अपने कैदी, अपने ड्रग डीलरों, अपने मानसिक रूप से बीमार और नाकाबिल लोगों को हमारे देश में भेजा, किसी भी दूसरे देश से ज्यादा।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि कांगो सहित दूसरे देशों से भी लोगों की ऐसी ही आवाजाही देखी गई है, उन्होंने अमेरिकी दक्षिणी सीमा पर संकट के पैमाने के लिए पिछली जो बाइडेन सरकार को दोषी ठहराया।
ट्रंप ने बाइडेन पर निशाना साधते हुए कहा- हमने बाहरी लोगों को इसलिए अंदर आने दिया क्योंकि हम पर एक मूर्ख राष्ट्रपति राज कर रहा था। लेकिन अब आपके पास कोई मूर्ख राष्ट्रपति नहीं है।
अमेरिका ने पिछले कुछ दिनों में वेनेजुएला पर बड़ी कार्रवाई की है। इस महीने अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के तट के पास वहां के दो तेल टैंकरों को जब्त किया है।
यह कार्रवाई वेनेजुएला पर दबाव बढ़ाने के लिए की जा रही है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला सरकार को आतंकवादी संगठन घोषित किया है और तेल टैंकरों की नाकेबंदी का आदेश दिया है।
इस कार्रवाई के तहत, अमेरिका ने वेनेजुएला से आने-जाने वाले सभी प्रतिबंधित तेल टैंकरों पर नाकेबंदी लगा दी है, जिससे वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा। वेनेजुएला ने इस कार्रवाई की निंदा की है और इसे अवैध और मनमानी बताया है।
