23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘हमपर एक बेवकूफ राष्ट्रपति राज कर रहा था’, किस अमेरिकी प्रेसिडेंट पर बौखला उठे ट्रंप और क्यों?

ट्रंप का गुस्सा फिर दिखा है। वेनेजुएला पर बोलते हुए उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति को 'बेवकूफ' कहा। ट्रंप ने मादुरो से सत्ता छोड़ने की अपील की।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 23, 2025

Trump India Migration Impact

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो: द वॉशिंगटन पोस्ट)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर रौद्र रूप देखने को मिला है। उन्होंने गुस्से में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को 'बेवकूफ' तक कह दिया है। दरअसल, मामला वेनेजुएला से जुड़ा है।

ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के लिए अभी सत्ता छोड़ना एक 'समझदारी' भरा कदम होगा। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या उनकी सरकार की मौजूदा रणनीति मादुरो को पद से हटाने के लिए बनाई गई है, तो ट्रंप ने खास नतीजे के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन वेनेजुएला के नेता को अमेरिका की ओर से साफ संदेश भेज दिया।

मादुरो का सत्ता से हटना सही रहेगा- ट्रंप

ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि शायद मादुरो का सत्ता से बाहर होना तय है। हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। यह उन पर निर्भर करता है कि वे क्या करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उनके लिए ऐसा करना समझदारी होगी।

ट्रंप ने आगे कहा- वेनेजुएला ने अमेरिका के साथ बहुत बुरा किया है। लाखों लोग हमारी खुली सीमा में आ गए। उन्होंने अपने अपराधी, अपने कैदी, अपने ड्रग डीलरों, अपने मानसिक रूप से बीमार और नाकाबिल लोगों को हमारे देश में भेजा, किसी भी दूसरे देश से ज्यादा।

जो बाइडेन पर ट्रंप ने साधा निशाना

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि कांगो सहित दूसरे देशों से भी लोगों की ऐसी ही आवाजाही देखी गई है, उन्होंने अमेरिकी दक्षिणी सीमा पर संकट के पैमाने के लिए पिछली जो बाइडेन सरकार को दोषी ठहराया।

ट्रंप ने बाइडेन पर निशाना साधते हुए कहा- हमने बाहरी लोगों को इसलिए अंदर आने दिया क्योंकि हम पर एक मूर्ख राष्ट्रपति राज कर रहा था। लेकिन अब आपके पास कोई मूर्ख राष्ट्रपति नहीं है।

वेनेजुएला पर अमेरिका की कार्रवाई

अमेरिका ने पिछले कुछ दिनों में वेनेजुएला पर बड़ी कार्रवाई की है। इस महीने अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के तट के पास वहां के दो तेल टैंकरों को जब्त किया है।

यह कार्रवाई वेनेजुएला पर दबाव बढ़ाने के लिए की जा रही है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला सरकार को आतंकवादी संगठन घोषित किया है और तेल टैंकरों की नाकेबंदी का आदेश दिया है।

इस कार्रवाई के तहत, अमेरिका ने वेनेजुएला से आने-जाने वाले सभी प्रतिबंधित तेल टैंकरों पर नाकेबंदी लगा दी है, जिससे वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा। वेनेजुएला ने इस कार्रवाई की निंदा की है और इसे अवैध और मनमानी बताया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Published on:

23 Dec 2025 09:41 am

Hindi News / World / ‘हमपर एक बेवकूफ राष्ट्रपति राज कर रहा था’, किस अमेरिकी प्रेसिडेंट पर बौखला उठे ट्रंप और क्यों?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Plane Crash: मैक्सिकन नेवी का प्लेन हुआ अमेरिका में क्रैश, 5 लोगों की मौत

Mexican navy plane crashes in US
विदेश

अवैध प्रवासियों के लिए ट्रंप का शानदार ऑफर, साल के अंत तक अमेरिका छोड़ने पर मिलेंगे इतने रुपये, फ्लाइट टिकट फ्री

trump signs bill
विदेश

H-1B वीज़ा के नियमों में बदलाव से सैकड़ों भारतीयों के सामने खड़ी हुई मुश्किल

US Visa
विदेश

बर्फ से बनी बस्तियों में मंगल पर रह सकेंगे इंसान? वैज्ञानिकों की रोचक खोज

Ice settlements
विदेश

भारत–न्यूजीलैंड एफटीए पर मुहर: किसानों, पेशेवरों और कारोबारियों के लिए खुले नए रास्ते

Union Minister Piyush Goyal
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.