Canada School Shooting: कनाडा के स्कूल में हुई गोलीबारी, 10 लोगों की हुई मौत, 25 घायल

पुलिस के मुताबिक, स्कूल के भीतर संदिग्ध के अलावा छह और लोग मृत पाए गए। दो पीड़ितों को गंभीर और जानलेवा चोटों के कारण एयरलिफ्ट कर अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के अनुसार, एक तीसरे पीड़ित ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। लगभग 25 अन्य घायलों की स्थानीय चिकित्सा केंद्र में इलाज के लिए ले जाया गया है। शेष सभी छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस ने एक दूसरे स्थान की भी पहचान की है जिसके इस घटना से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। एक रिहायशी मकान में दो और पीड़ित मृत पाए गए हैं।