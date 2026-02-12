कनाडा स्कूल गोलीबारी: 18 साल की ट्रांस वुमन ने घटना को दिया अंजाम, हमले से पहले मां और भाई की ली जान

पुलिस कमांडर ड्वेन मैकडॉनल्ड ने बताया कि जेसी का जन्म एक पुरुष के रूप में हुआ था और बाद में वह एक ट्रांसजेंडर वुमन बनी। चार साल पहले जेसी ने इस स्कूल को छोड़ दिया था जहां उसने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। मैकडॉनल्ड ने आगे कहा कि आरोपी पहले हथियार लाइसेंस रखती थी, जो बाद में समाप्त हो गया था। उसके घर से पहले हथियार जब्त किए गए थे, लेकिन बाद में लौटा दिए गए। पुलिस ने यह भी पुष्टि की कि जेसी का मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा इतिहास रहा है और अधिकारियों को कई बार उसके घर जांच के लिए जाना पड़ा था। प्रांतीय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत उसे एक से अधिक बार आकलन के लिए हिरासत में लिया गया था।