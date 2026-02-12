12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

कनाडा स्कूल गोलीबारी: 18 साल की ट्रांस वुमन ने घटना को दिया अंजाम, हमले से पहले मां और भाई की ली जान

कनाडा स्कूल में फायरिंग की घटना को 18 वर्षीय जेसी वैन रूटसलार ने अंजाम देने दिया था। हमले से पहले जेसी ने अपने घर पर अपनी मां और सौतेले भाई की हत्या कर दी थी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Feb 12, 2026

Canada school shooting

हमलावर जेसी वैन रूटसलार ( फोटो- GigaBro-BulletShogun एक्स पोस्ट)

कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के छोटे से कस्बे टंबलर रिज में हुई गोलीबारी ने पूरे देश को झकझोर दिया है। मंगलवार को हुई यह घटना हाल के वर्षों में कनाडा की सबसे भयावह मास शूटिंग में गिनी जा रही है। इस घटना में शूटर समेत 10 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 25 लोग घायल हुए थे। पुलिस ने अब इस हमले के आरोपी की पहचान कर ली है। हमलावर की पहचान 18 वर्षीय जेसी वैन रूटसलार के रूप में हुई है, जो एक ट्रांसजेंडर महिला थी। जानकारी के मुताबिक, जेसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी।

हमले के कारण अभी साफ नहीं

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जेसी उसी स्कूल की पूर्व छात्रा थी जहां उसने हमला किया। स्कूल में हमले से पहले जेसी ने अपने घर पर अपनी मां और अपने सौतेले भाई की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। हालांकि यह अभी सामने नहीं आ पाया है कि इस हमले के पीछे जेसी का असली मकसद क्या था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमले के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। बता दें कि स्कूल में अंधाधुंध गोलीबारी करने के बाद जेसी ने खुद को गोली मारकर अपनी भी जान दे दी थी।

जेसी का रहा है मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा इतिहास

पुलिस कमांडर ड्वेन मैकडॉनल्ड ने बताया कि जेसी का जन्म एक पुरुष के रूप में हुआ था और बाद में वह एक ट्रांसजेंडर वुमन बनी। चार साल पहले जेसी ने इस स्कूल को छोड़ दिया था जहां उसने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। मैकडॉनल्ड ने आगे कहा कि आरोपी पहले हथियार लाइसेंस रखती थी, जो बाद में समाप्त हो गया था। उसके घर से पहले हथियार जब्त किए गए थे, लेकिन बाद में लौटा दिए गए। पुलिस ने यह भी पुष्टि की कि जेसी का मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा इतिहास रहा है और अधिकारियों को कई बार उसके घर जांच के लिए जाना पड़ा था। प्रांतीय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत उसे एक से अधिक बार आकलन के लिए हिरासत में लिया गया था।

स्कूल शूटिंग की पूरी घटना

पुलिस के अनुसार, हमलावर ने सबसे पहले अपनी 39 वर्षीय मां और 11 वर्षीय सौतेले भाई की घर पर हत्या की। इसके बाद वह उसी हाई स्कूल पहुंची और वहां उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। स्कूल परिसर में एक महिला शिक्षक और पांच छात्रों समेत छह लोगों की मौत हुई। मृतकों में तीन 12 वर्षीय लड़कियां और दो छात्र शामिल थे। घटनास्थल से एक लंबी बंदूक और संशोधित हैंडगन बरामद की गई। आरोपी ने अंत में खुद को गोली मार ली। अधिकारियों ने बताया कि पहली कॉल के दो मिनट के भीतर पुलिस स्कूल पहुंच गई थी। पहुंचने पर पुलिस पर भी गोलियां चलाई गईं। फिलहाल हमले का स्पष्ट मकसद सामने नहीं आया है।


खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

12 Feb 2026 10:14 am

Published on:

12 Feb 2026 10:01 am

Hindi News / World / कनाडा स्कूल गोलीबारी: 18 साल की ट्रांस वुमन ने घटना को दिया अंजाम, हमले से पहले मां और भाई की ली जान

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

WhatsApp को झटका देने की तैयारी में रूस, आखिर क्यों खटकने लगा मेटा प्लेटफॉर्म?

WhatsApp app controversy
विदेश

बांग्लादेश में वोटिंग से पहले हिंदू युवक की लाश, हाथ-पैर बंधे थे, मुंह से निकल रहा था खून

Karnatak crime
विदेश

पाकिस्तान के कराची में खूनी रात: अलग-अलग जगह फायरिंग, चार की मौत, 5 घायल

firing
विदेश

17 फरवरी को दिखेगा अद्भुत नजारा, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरेगा, बनेगा रिंग्स ऑफ फायर

विदेश

बांग्लादेश में चुनाव आज, भारत की क्यों टिकी नजर?

India Bangladesh relations, Bangladesh elections 2026, Sheikh Hasina exile India, Muhammad Yunus interim government,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.