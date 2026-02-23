Nepal Election: नेपाल के बीरगंज में भड़की हिंसा, अनिश्चितकाल के लिए Curfew लागू

Curfew in Birgunj : नेपाल में 5 मार्च को होने वाले चुनावों से पहले (Nepal election 2026) सियासी और सामाजिक माहौल गरमाने लगा (Birgunj curfew)है। रविवार शाम को परसा जिले (Parsa district news) के बीरगंज महानगरपालिका क्षेत्र में दो युवा गुटों के बीच अचानक हिंसक झड़प (Nepal violence)हो गई। स्थिति को बेकाबू होता देख स्थानीय प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए सोमवार (23 फरवरी 2026) सुबह 9:45 बजे से अनिश्चितकालीन कर्फ्यू (Curfew in Birgunj) लगा दिया है। यह आदेश अगले निर्देश तक लागू रहेगा। मुख्य जिला अधिकारी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, यह कार्रवाई स्थानीय प्रशासन अधिनियम, 2028 की धारा 6(ए) के तहत की गई है। कर्फ्यू के दायरे में पूर्व में बाईपास रोड, पश्चिम में सिरसिया नदी, उत्तर में गंडक चौक और दक्षिण में शंकराचार्य गेट तक का इलाका शामिल है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इन इलाकों में किसी भी नागरिक के बेवजह घूमने, भीड़ इकट्ठा करने, जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने या घेराबंदी करने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।