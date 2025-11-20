नेपाल में Gen-Z ने फिर किया विद्राह, भारत से सटे बारा में लगाया कर्फ्यू, बिहार में घुसपैठ की आशंका

नेपाल में सीपीएन-यूएमएल संसद के बहाल करने की मांग कर रही है, जो सितंबर 12 को भंग हुई थी। जेन जेड कार्यकर्ता सरकार से सितंबर 9 की कथित हत्याओं पर कार्रवाई करवाना चाहते हैं। उधर बुधवार को UML महासचिव शंकर पोखरेल और युवा नेता महेश बसनेत सिमरा आने वाले थे, लेकिन युवाओं ने उनका विरोध किया। पुलिस ने दो UML वॉर्ड चेयरमैन – धन बहादुर श्रेष्ठा और कैमोद्दीन अंसारी को हमले के आरोप में गिरफ्तार किया। जेन जेड लीडर सम्राट उपाध्याय ने कहा, "हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, UML ने हमला किया – सात लोग घायल हुए।"