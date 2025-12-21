बांग्लादेश में हिंदू शख्स की निर्मम हत्या का मामला, भारी आलोचनाओं के बाद सरकार ने लिया एक और बड़ा एक्शन

हिंदू शख्स की सरेआम हत्या मामले में बड़ा खुलासा। (फोटो- IANS)
बांग्लादेश के मैमनसिंह में 27 साल के हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या के बाद सरकार की भारी आलोचना हो रही है। इस मामले में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के आदेश पर आरोपियों की तेजी से गिरफ्तारी चल रही है। पहले इस केस को लेकर सात लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब इस मामले में तीन और लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
कुल मिलाकर हिंदू शख्स की मौत के सिलसिले में दस लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने एक एक्स पोस्ट में कहा कि मैमनसिंह में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की पिटाई और हत्या के मामले में 10 गिरफ्तारी हुई है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने यह कार्रवाई की है।
गिरफ्तार किए गए लोगों में मो लिमोन सरकार (19), मो तारेक हुसैन (19), मो मानिक मिया (20), इरशाद अली (39), निजुम उद्दीन (20), आलमगीर हुसैन (38) और मो मिराज हुसैन अकन (46) शामिल हैं।
रैपिड एक्शन बटालियन ने इन्हें गिरफ्तार किया है, जबकि पुलिस ने अन्य तीन को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं- मो अजमोल हसन सगीर (26), मो शाहीन मिया (19) और मो नजमुल।
दीपू चंद्र दास को कथित ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला और उसके शव को आग लगा दी गई। इस घटना से व्यापक आक्रोश और निंदा हुई। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने बांग्लादेश के मैमनसिंह के भालुका में दीपू चंद्र दास नाम के एक युवा हिंदू व्यक्ति की बेरहमी से हत्या की कड़ी निंदा की है।
बांग्लादेश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह ने एक बयान में कहा- 18 दिसंबर रात करीब 9:00 बजे मैमनसिंह के भालुका में, बदमाशों के एक समूह ने तथाकथित ईशनिंदा के आरोप में दीपू चंद्र दास नाम के एक गारमेंट वर्कर को बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला। इसके बाद उन्होंने उसके शव को एक पेड़ से लटका दिया और आग लगा दी, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतें हुईं।
यह लिंचिंग छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद देश भर में फैली अशांति के बीच हुई। हादी इंकलाब मंच के संयोजक और एक प्रमुख छात्र नेता थे। हादी फरवरी 2026 में होने वाले आम चुनाव के लिए संसदीय उम्मीदवार भी थे। 18 दिसंबर, 2025 को उनकी सिंगापुर में ढाका में हुए हमले में लगी गोली के घावों का इलाज कराते समय मौत हो गई थी।
शरीफ उस्मान हादी की अंतिम संस्कार प्रार्थना सेवा शनिवार को बांग्लादेश में संपन्न हुई। प्रार्थना सेवा में इंकलाब मंच के संयोजक के लिए प्रार्थना करने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। परिवार की इच्छा के अनुसार, हादी को राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के बगल में दफनाया गया।
