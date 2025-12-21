बांग्लादेश में हिंदू शख्स की निर्मम हत्या का मामला, भारी आलोचनाओं के बाद सरकार ने लिया एक और बड़ा एक्शन

बांग्लादेश के मैमनसिंह में 27 साल के हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या के बाद सरकार की भारी आलोचना हो रही है। इस मामले में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के आदेश पर आरोपियों की तेजी से गिरफ्तारी चल रही है। पहले इस केस को लेकर सात लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब इस मामले में तीन और लोगों की गिरफ्तारी हुई है।