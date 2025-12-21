अब पाकिस्तान में शुरू होगा असली बवाल! पूर्व PM इमरान खान ने जेल से अपने समर्थकों को उकसाया, बोले- तैयार हो जाएं

खान ने वकील से कहा है- मैं मजबूती से खड़ा हूं और किसी से माफी नहीं मांगूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राजा ने आगे आरोप लगाया कि यह मामला सिर्फ प्रॉमिसरी नोट पर आधारित था और इसमें ठोस सबूतों की कमी थी। उन्होंने कहा- उनके पास उस व्यक्ति के अलावा कोई गवाह नहीं है जिसे पीटीआई संस्थापक खुद सामने लाए थे।