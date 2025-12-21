21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Epstein sex scandal: जस्टिस डिर्पाटमेंट ने हटाई जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी 16 फाइलें? अमेरिका में ट्रंप पर इस बात को लेकर मच गया हंगामा

अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट पर जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी 16 फाइलें गायब हैं। चर्चा है कि इन फाइलों में वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें हैं। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 21, 2025

Trump India Migration Impact

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो: द वॉशिंगटन पोस्ट)

Epstein sex scandal: अमेरिका में जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी फाइलों को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। अमेरिकी न्याय विभाग पर आरोप है कि शनिवार को 16 फाइलें गायब कर दी गई हैं। मीडिया समूह रॉयटर्स के मुताबिक इन फाइलों में महिलाओं की पेंटिंग्स की तस्वीरें और एक फोटो शामिल थी। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप, गिस्लीन मैक्सवेल और जेफ्री एपस्टीन थे। न्याय विभाग ने इस पर अभी तक कोई सफाई नहीं दी है। और न ही यह बताया है कि यह तकनीकी वजहों से गायब हुई हैं या फिर जान-बूझकर हटाई गई हैं।

तीन लाख दस्तावेज किए गए थे जारी

इससे पहले अमेरिकी न्याय विभाग ने जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी जांच के तहत शुक्रवार रात ढाई बजे तीन लाख दस्तावेज जारी किए। इनमें कई दिग्गज हस्तियों के महिलाओं व नाबालिगों के साथ तस्वीरें भी सामने आई। इनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पॉप सिंगर माइकल जैक्सन, एक्टर क्रिस टकर, पूर्व ब्रिटिश राजदूत और ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस एंड्रयू की महिलाओं संग तस्वीरें हैं।

लड़कियों के साथ नहाते दिखे क्लिंटन

पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की महिलाओं संग पूल में नहाते हुए तस्वीरें जारी की गई हैं। इन तस्वीरों में वह पार्टी करते भी दिख रहे हैं। इस पर क्लिंटन की ओर से बयान भी आया है। क्लिंटन ने कहा कि ट्रम्प प्रशासन पर खुद को बचाने में लगा हुआ है। बिल क्लिंटन की प्रवक्ता एंजेल उरेना ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को एपस्टीन के अपराधों की कोई जानकारी नहीं थी और इन अपराधों के सामने आने से पहले ही उन्होंने एपस्टीन से अपने संबंध खत्म कर लिए थे। जेफ्री एपस्टीन के अपराधों की जानकारी मिलने के बाद पूर्व राष्ट्रपति ने उससे दूरी बना ली थी।

ट्रंप की तस्वीरें भी आई सामने

खास बात यह है कि जारी की गई इन तस्वीरों में एक तस्वीर वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी है। इसमें वह कई महिलाओं के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि, उन महिलाओं का चेहरा उजागर नहीं किया गया है, जबकि दूसरी तस्वीर में ट्रंप किसी अन्य महिला से बात करते हुए दिख रहे हैं। उनके बगल में एपस्टीन खड़ें हैं।

जेफरी के एस्टेट से मिली इन तस्वीरों में से एक में नए कंडोम का एक कटोरा दिखाया गया है, जिसमें ट्रंप की कार्टून इमेज है, जिस पर लेबल है “ट्रंप कंडोम $4.50” और लिखा है “मैं बहुत बड़ा हूं!” वहीं, दूसरी फोटो में एपस्टीन के बगल में स्टीव बैनन, घिसलेन मैक्सवेल के साथ बिल क्लिंटन और पहले के प्रिंस एंड्रयू के साथ बिल गेट्स खड़े हैं।

कौन था जेफ्री एपस्टीन

जेफ्री एपस्टीन एक यौन अपराधी था। उसकी मृत्यु जेल में हुई थी। मरने से पहले एपस्टीन ने पहले खुद को एक पैराबॉयिक (संदिग्ध और घबराए हुए) ईमेल लिखा था, जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प का जिक्र था। उसमें जेफ्री ने लिखा था कि ट्रंप कई बार उसके फार्म हाउस आए थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Dec 2025 09:18 am

Hindi News / World / Epstein sex scandal: जस्टिस डिर्पाटमेंट ने हटाई जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी 16 फाइलें? अमेरिका में ट्रंप पर इस बात को लेकर मच गया हंगामा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अब पाकिस्तान में शुरू होगा असली बवाल! पूर्व PM इमरान खान ने जेल से अपने समर्थकों को उकसाया, बोले- तैयार हो जाएं

Imran Khan Adiala Jail news
विदेश

बांग्लादेश में हिंदू शख्स की निर्मम हत्या का मामला, भारी आलोचनाओं के बाद सरकार ने लिया एक और बड़ा एक्शन

विदेश

10 में से 7 महिला कार्यकर्ता, पत्रकार ऑनलाइन उत्पीड़न का शिकार, भारत को लेकर भी सामने आई खलबली मचाने वाली रिपोर्ट!

harassment case
विदेश

इजरायल-ईरान में फिर होगा युद्ध? जानें इसका ट्रंप कनेक्शन

israel iran,israel iran war,netanyahu on iran,
विदेश

यूनुस, उस्मान हादी के जनाजे में हुए शामिल, तो समर्थकों ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम

Osman Hadi Funeral
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.