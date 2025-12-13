13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

एप्सटीन के साथ सामने आईं ताजा तस्वीरों पर ट्रंप ने दिया जवाब, कहा- कोई बड़ी बात नहीं है, उसे सभी जानते थे

डोनाल्ड ट्रंप ने जेफरी एपस्टीन के साथ तस्वीरों पर कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हर कोई एपस्टीन को जानता था और उन्होंने तस्वीरों पर ध्यान नहीं दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 13, 2025

Donald Trump And Jeffrey Epstein

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एपस्टीन। (फोटो- The Washington Post)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सामने आई उन तस्वीरों पर जवाब दिया है, जिसमें वह सेक्स ऑफेंडर के दोषी जेफरी एपस्टीन के साथ दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है।

दरअसल, कुछ ही दिनों पहले ओवरसाइट कमेटी ने कुछ तस्वीरें जारी कीं थीं, जिसमें ट्रंप, बिल क्लिंटन और स्टीव बैनन दिख रहे थे।

इसके बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा- मैंने उन तस्वीरों पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन हर कोई इस आदमी को जानता था।

एपस्टीन की सबके साथ तस्वीरें हैं- ट्रंप

ट्रंप ने मीडिया से कहा- उसकी (एपस्टीन) सबके साथ तस्वीरें हैं। मेरा मतलब है, लगभग सैकड़ों लोग हैं जिनकी उसके साथ तस्वीरें हैं। तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता।

ट्रंप का यह रिएक्शन तब आया जब शुक्रवार को अमेरिकी हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेटिक मेंबर्स ने दिवंगत एपस्टीन के ठिकानों से 19 ऐसी तस्वीरें जारी कीं, जो पहले कभी नहीं देखी गईं थीं।

इन लोगों के साथ देखी गई तस्वीर

इन तस्वीरों में मौजूदा डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स, वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रैनसन और दूसरे हाई-प्रोफाइल लोग भी शामिल थे।

ओवरसाइट कमेटी ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि एपस्टीन की प्रॉपर्टी से कमेटी को 95,000 से ज्यादा तस्वीरें मिली हैं। जिनमें से कुछ ही खास हैं।

ये तस्वीरें एपस्टीन और दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर लोगों के साथ उसके रिश्तों के बारे में और भी सवाल खड़े करती हैं। इस व्हाइट हाउस कवर-अप को खत्म करने का समय आ गया है।

एप्सटीन के साथ तस्वीर में और कौन-कौन?

एक इमेज में व्हाइट हाउस के पूर्व चीफ स्ट्रैटेजिस्ट स्टीव बैनन एपस्टीन के साथ मिरर सेल्फी लेते हुए दिख रहे हैं। एक और इमेज में बिल क्लिंटन, एपस्टीन, घिसलेन मैक्सवेल और एक अन्य कपल के साथ दिख रहे हैं।

हालांकि, माना जा रहा है कि जारी की गई किसी भी इमेज में कोई गलत काम नहीं दिखाया गया है। तस्वीरें कब, कहां या किसने लीं, इसकी जानकारी अभी साफ नहीं है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Updated on:

13 Dec 2025 01:53 pm

Published on:

13 Dec 2025 01:36 pm

Hindi News / World / एप्सटीन के साथ सामने आईं ताजा तस्वीरों पर ट्रंप ने दिया जवाब, कहा- कोई बड़ी बात नहीं है, उसे सभी जानते थे

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘आपकी बेटी आपसे नफरत करती है एलन’, इतना सुनते ही तमतमा उठे मस्क, कहा- ‘वो मेरा बेटा है और उसे…

Elon Musk Apple AI app lawsuit
विदेश

गाज़ा में युद्ध के बाद सर्दी में बायरन तूफान का कहर, 16 लोगों की हुई मौत

Storm Byron in Gaza
विदेश

Putin बोले, कोई सुन नहीं पाया, एक छोटी सी चीज से हार गए रूसी राष्ट्रपति!

Vladimir Putin microphone issue
विदेश

इमरान खान मामले में यूएन की दखल, मानवाधिकार विशेषज्ञ ने जेल की स्थिति में सुधार की दी चेतावनी

Pakistan Ex Prime Minister Imran Khan
विदेश

H-1B वीजा की फीस बढ़ाने पर अमेरिका के 20 राज्यों ने ट्रंप पर ठोका मुकदमा, कहा- दूसरे देश से लोग नहीं आएंगे तो…

Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.