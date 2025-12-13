एप्सटीन के साथ सामने आईं ताजा तस्वीरों पर ट्रंप ने दिया जवाब, कहा- कोई बड़ी बात नहीं है, उसे सभी जानते थे

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सामने आई उन तस्वीरों पर जवाब दिया है, जिसमें वह सेक्स ऑफेंडर के दोषी जेफरी एपस्टीन के साथ दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है।