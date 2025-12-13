एप्सटीन के साथ सामने आईं ताजा तस्वीरों पर ट्रंप ने दिया जवाब, कहा- कोई बड़ी बात नहीं है, उसे सभी जानते थे

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एपस्टीन। (फोटो- The Washington Post)
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सामने आई उन तस्वीरों पर जवाब दिया है, जिसमें वह सेक्स ऑफेंडर के दोषी जेफरी एपस्टीन के साथ दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है।
दरअसल, कुछ ही दिनों पहले ओवरसाइट कमेटी ने कुछ तस्वीरें जारी कीं थीं, जिसमें ट्रंप, बिल क्लिंटन और स्टीव बैनन दिख रहे थे।
इसके बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा- मैंने उन तस्वीरों पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन हर कोई इस आदमी को जानता था।
ट्रंप ने मीडिया से कहा- उसकी (एपस्टीन) सबके साथ तस्वीरें हैं। मेरा मतलब है, लगभग सैकड़ों लोग हैं जिनकी उसके साथ तस्वीरें हैं। तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता।
ट्रंप का यह रिएक्शन तब आया जब शुक्रवार को अमेरिकी हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेटिक मेंबर्स ने दिवंगत एपस्टीन के ठिकानों से 19 ऐसी तस्वीरें जारी कीं, जो पहले कभी नहीं देखी गईं थीं।
इन तस्वीरों में मौजूदा डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स, वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रैनसन और दूसरे हाई-प्रोफाइल लोग भी शामिल थे।
ओवरसाइट कमेटी ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि एपस्टीन की प्रॉपर्टी से कमेटी को 95,000 से ज्यादा तस्वीरें मिली हैं। जिनमें से कुछ ही खास हैं।
ये तस्वीरें एपस्टीन और दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर लोगों के साथ उसके रिश्तों के बारे में और भी सवाल खड़े करती हैं। इस व्हाइट हाउस कवर-अप को खत्म करने का समय आ गया है।
एक इमेज में व्हाइट हाउस के पूर्व चीफ स्ट्रैटेजिस्ट स्टीव बैनन एपस्टीन के साथ मिरर सेल्फी लेते हुए दिख रहे हैं। एक और इमेज में बिल क्लिंटन, एपस्टीन, घिसलेन मैक्सवेल और एक अन्य कपल के साथ दिख रहे हैं।
हालांकि, माना जा रहा है कि जारी की गई किसी भी इमेज में कोई गलत काम नहीं दिखाया गया है। तस्वीरें कब, कहां या किसने लीं, इसकी जानकारी अभी साफ नहीं है।
